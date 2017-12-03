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Синоптики дали неутешительный прогноз на начало недели в Петербурге
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    Синоптики дали неутешительный прогноз на начало недели в Петербурге

    15:27  3 Декабря 2017
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    Синоптики дали неутешительный прогноз на начало недели в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 декабря. Синоптики пообещали жителям Петербурга пасмурную погоду в течение всей рабочей недели с 4 по 8 декабря.

    Как рассказали в Росгидрометцентре, на протяжении нескольких дней в Северной столице будет идти снег с дождем. Обильные снегопады ожидаются во вторник, 5 декабря, и пятницу, 8 декабря.

    Специалисты предупреждают водителей о гололедице на дорогах.

    Ранее МЧС предупредили жителей Петербурга о сильном ветре, дожде и снегопаде в воскресенье, 3 декабря.

    Напомним, по прогнозам метеорологов декабрь в Северной столице будет теплым и снежным.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #погода #петербург
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