Синоптики дали неутешительный прогноз на начало недели в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. Синоптики пообещали жителям Петербурга пасмурную погоду в течение всей рабочей недели с 4 по 8 декабря.

Как рассказали в Росгидрометцентре, на протяжении нескольких дней в Северной столице будет идти снег с дождем. Обильные снегопады ожидаются во вторник, 5 декабря, и пятницу, 8 декабря.

Специалисты предупреждают водителей о гололедице на дорогах.

Ранее МЧС предупредили жителей Петербурга о сильном ветре, дожде и снегопаде в воскресенье, 3 декабря.

Напомним, по прогнозам метеорологов декабрь в Северной столице будет теплым и снежным.