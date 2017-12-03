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Сильный ветер, дождь и снег обрушатся на Петербург
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    Сильный ветер, дождь и снег обрушатся на Петербург

    10:23  3 Декабря 2017
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    Сильный ветер, дождь и снег обрушатся на Петербург

    Санкт-Петербург, 3 декабря. МЧС предупредили жителей Петербурга о сильном ветре, дожде и снегопаде в воскресенье, 3 декабря.

    По сообщению пресс-службы регионального МЧС, сегодня в Петербурге и области ожидается резкое ухудшение погоды. Скорость ветра будет достигать 15 м/с, а на дорогах будет гололед. Температура воздуха будет держаться около ноля.

    Спасатели призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах во избежание возникновения аварийных ситуаций.

    Напомним, по прогнозам метеорологов декабрь в Северной столице будет теплым и снежным.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #погода #петербург
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