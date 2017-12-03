Сильный ветер, дождь и снег обрушатся на Петербург

Санкт-Петербург, 3 декабря. МЧС предупредили жителей Петербурга о сильном ветре, дожде и снегопаде в воскресенье, 3 декабря.

По сообщению пресс-службы регионального МЧС, сегодня в Петербурге и области ожидается резкое ухудшение погоды. Скорость ветра будет достигать 15 м/с, а на дорогах будет гололед. Температура воздуха будет держаться около ноля.

Спасатели призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах во избежание возникновения аварийных ситуаций.

Напомним, по прогнозам метеорологов декабрь в Северной столице будет теплым и снежным.