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Общество
Участник шоу «Битва экстрасенсов» задержан в Петербурге
Общество
Участник шоу «Битва экстрасенсов» задержан в Петербурге
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    Участник шоу «Битва экстрасенсов» задержан в Петербурге

    0:53  3 Декабря 2017
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    Участник шоу «Битва экстрасенсов» задержан в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 декабря. Участник шоу «Битва экстрасенсов» Юлий Миткевич-Далецкий задержан в Петербурге, по данным источника из правохранительных органов, его задержали за хранение наркотиков. Правозащитник шоумена заявил, что повод был сфабрикован. 

    Юлию Миткевичу-Далецкому пока не предъявили обвинений, сказал адвокат Вячеслав Насыров. По словам правозащитника, повод к задержанию был сфабрикован. Он рассказал, что недавно участник 15 сезона шоу дал пресс-конференцию, в ходе которой разоблачил ТВ-программу.

    Миткевич-Далецкий заявил, что многое из того, что показывают в шоу, не соответствует действительности. Адвокат вызвал в отделение полиции карету скорой помощи, медики которой не обнаружили следов наркотическх веществ в организме задержанного, пишут «Народные новости»

    Участник шоу «Битва экстрасенсов» задержан в Петербурге

    Автор: Ирина Селезнева
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