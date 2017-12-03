Участник шоу «Битва экстрасенсов» задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 декабря. Участник шоу «Битва экстрасенсов» Юлий Миткевич-Далецкий задержан в Петербурге, по данным источника из правохранительных органов, его задержали за хранение наркотиков. Правозащитник шоумена заявил, что повод был сфабрикован.

Юлию Миткевичу-Далецкому пока не предъявили обвинений, сказал адвокат Вячеслав Насыров. По словам правозащитника, повод к задержанию был сфабрикован. Он рассказал, что недавно участник 15 сезона шоу дал пресс-конференцию, в ходе которой разоблачил ТВ-программу.

Миткевич-Далецкий заявил, что многое из того, что показывают в шоу, не соответствует действительности. Адвокат вызвал в отделение полиции карету скорой помощи, медики которой не обнаружили следов наркотическх веществ в организме задержанного, пишут «Народные новости».