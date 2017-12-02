Мокрый снег и дождь испортят петербуржцам выходные

Санкт-Петербург, 2 декабря. Мокрый снег и дождь ожидают петербуржцев на улице в выходные, 2 и 3 декабря, сообщили в главном управлении МЧС России по Северной столице со ссылкой на синоптиков.

Осадки испортят выходные петербуржцам, которые запланировали прогулки в субботу или воскресенье. По данным синоптиков, город накроют мокрый снег и дождь. Местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо осторожными при передвижении.

В МЧС обратили внимание, что автомобилистам Северной столицы желательно в эти дни заблаговременно включать указатели поворотов, заранее помигать стоп-сигналами и удерживать увеличенную дистанцию, чтобы избежать возможных аварий.