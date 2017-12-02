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Мокрый снег и дождь испортят петербуржцам выходные
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    Мокрый снег и дождь испортят петербуржцам выходные

    11:11  2 Декабря 2017
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    Мокрый снег и дождь испортят петербуржцам выходные

    Санкт-Петербург, 2 декабря. Мокрый снег и дождь ожидают петербуржцев на улице в выходные, 2 и 3 декабря, сообщили в главном управлении МЧС России по Северной столице со ссылкой на синоптиков.

    Осадки испортят выходные петербуржцам, которые запланировали прогулки в субботу или воскресенье. По данным синоптиков, город накроют мокрый снег и дождь. Местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо осторожными при передвижении.

    Мокрый снег и дождь испортят петербуржцам выходные

    В МЧС обратили внимание, что автомобилистам Северной столицы желательно в эти дни заблаговременно включать указатели поворотов, заранее помигать стоп-сигналами и удерживать увеличенную дистанцию, чтобы избежать возможных аварий.

    Автор: Катерина Тимошенская
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