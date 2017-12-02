Опубликованы кадры ДТП с четырьмя погибшими в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. Авария, унесшая жизни нескольких человек, произошла в Петербурге утром в субботу.

Как сообщает портал «Версия.Инфо», на пересечении Искровского проспекта и улицы Подвойского на огромной скорости столкнулись Mercedes и микроавтобус. Как рассказали очевидцы, Mercedes «летел» по Искровскому, минивен поворачивал на Подвойского. От мощного удара немецкий автомобиль протаранил дорожное ограждение и вылетел на тротуар, а минивен перевернулся на крышу.

По неподтвержденным данным, погибли водитель и пассажир микроавтобуса, а также пассажир легковушки. Людей выбросило из автомобилей. После стало известно, что скончался еще один пассажир.

Как сообщают очевидцы, водитель легковушки скрылся с места ДТП.