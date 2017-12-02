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Опубликованы кадры ДТП с четырьмя погибшими в Петербурге
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    Опубликованы кадры ДТП с четырьмя погибшими в Петербурге

    10:42  2 Декабря 2017  /обновлено: 10:44  02 Декабря 2017
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    Опубликованы кадры ДТП с четырьмя погибшими в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 декабря. Авария, унесшая жизни нескольких человек, произошла в Петербурге утром в субботу.

    Как сообщает портал «Версия.Инфо», на пересечении Искровского проспекта и улицы Подвойского на огромной скорости столкнулись Mercedes и микроавтобус. Как рассказали очевидцы, Mercedes «летел» по Искровскому, минивен поворачивал на Подвойского. От мощного удара немецкий автомобиль протаранил дорожное ограждение и вылетел на тротуар, а минивен перевернулся на крышу. 

    Опубликованы кадры ДТП с четырьмя погибшими в Петербурге

    По неподтвержденным данным, погибли водитель и пассажир микроавтобуса, а также пассажир легковушки. Людей выбросило из автомобилей. После стало известно, что скончался еще один пассажир. 

    Как сообщают очевидцы, водитель легковушки скрылся с места ДТП.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дтп #жертвы #петербург #авария
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