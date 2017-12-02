Синоптики прогнозируют теплый декабрь в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. По прогнозам метеорологов декабрь в Северной столице будет теплым и снежным.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что температура в первый месяц зимы будет на полтора градуса выше нормы, это будет комфортный «минус». В начале месяца погода будет более теплая, из-за перепадов дневных и ночных температур по утрам возможен гололед. Устойчивый «минус» будет наблюдаться уже со второй недели декабря.

Метеоролог также предупредил о сильном снегопаде, который обрушится на город в первых двух неделях декабря.

Колесов пояснил, что основной причиной теплого начала зимы является Финский залив, а также городские реки и каналы, которые еще не успели остыть и продолжают немного нагревать воздух.

Напомним, спасатели предупредили жителей Петербурга о снеге с дождем и гололеде 2 декабря.