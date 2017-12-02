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Движение транспорта в центре Петербурга изменят из-за съемок фильма
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    Движение транспорта в центре Петербурга изменят из-за съемок фильма

    9:17  2 Декабря 2017  /обновлено: 9:19  02 Декабря 2017
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    Движение транспорта в центре Петербурга изменят из-за съемок фильма

    Санкт-Петербург, 2 декабря. Движение по площади Тургенева в Петербурге ограничат из-за съемок фильма, сообщили представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры правительства города.

    В Адмиралтейском районе Северной столицы в субботу, 2 декабря, запланированы съемки фильма. В связи с этим движение транспорта на нескольких улицах будет ограничено.

    Как отметили в комитете, речь идет об участке от Садовой улицы до Английского проспекта. Транспорт не сможет передвигаться в своем обычном режиме в этом районе с 13 до 22 часов, передает «Ньюинформ».

    Движение транспорта в центре Петербурга изменят из-за съемок фильма

    Уточняется, что также водителям следует объезжать отрезок Садовой улицы от набережной Фонтанки и до площади Тургенева. Движение будет приостанавливаться каждый час по несколько раз. Уточняется, что каждый перерыв будет минимум четыре минуты.

    Автор: Катерина Тимошенская
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