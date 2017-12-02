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Смертельное ДТП произошло на Искровском проспекте в Петербурге
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    Смертельное ДТП произошло на Искровском проспекте в Петербурге

    8:43  2 Декабря 2017
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    Смертельное ДТП произошло на Искровском проспекте в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 декабря. В субботу на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в минивэн. По последним данным, четверо человек погибли.

    Об этом в социальных сетях рассказали свидетели аварии. По их словам, иномарка на огромной скорости влетела в минивэн, поворачивающий с улицы Подвойского. Водитель и трое пассажиров минивэна погибли.

    Очевидцы сообщили, что виновник ДТП скрылся с места происшествия до прибытия полиции. В настоящее время на участке, где произошла авария, работают спецслужбы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #авария #минивэн
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