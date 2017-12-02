Смертельное ДТП произошло на Искровском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 декабря. В субботу на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в минивэн. По последним данным, четверо человек погибли.

Об этом в социальных сетях рассказали свидетели аварии. По их словам, иномарка на огромной скорости влетела в минивэн, поворачивающий с улицы Подвойского. Водитель и трое пассажиров минивэна погибли.

Очевидцы сообщили, что виновник ДТП скрылся с места происшествия до прибытия полиции. В настоящее время на участке, где произошла авария, работают спецслужбы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.