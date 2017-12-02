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Отлетевшая от машины при ДТП деталь нанесла серьезную травму девушке в Петербурге
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    Отлетевшая от машины при ДТП деталь нанесла серьезную травму девушке в Петербурге

    5:25  2 Декабря 2017
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    Отлетевшая от машины деталь нанесла серьезную травму девушке в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 декабря. Оторвавшейся от автомобиля деталью серьезно травмировало переходившую дорогу жительницу Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

    ДТП произошло в сентябре текущего года на улице Бухарестской. На перекрестке автолюбительница не пропустила двигавшийся во встречном направлении автомобиль. Произошло столкновение, из-за чего от одной из машин оторвалась металлическая деталь.

    Кусок металла отлетел в сторону разделительной полосы, где в это время стояла девушка-пешеход.  По данным ведомства, в результате происшествия пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

    В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. Управлявшую автомобилем, от которого отлетела деталь, автолюбительницу обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровья. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

    Автор: Виталий Малясев
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    #дтп #петербург #пострадавшая
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