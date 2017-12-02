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Происшествия
Спасатели предупредили жителей Петербурга о снеге с дождем и гололеде
Происшествия
Спасатели предупредили жителей Петербурга о снеге с дождем и гололеде
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    Спасатели предупредили жителей Петербурга о снеге с дождем и гололеде

    3:38  2 Декабря 2017
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    Спасатели предупредили жителей Петербурга о снеге с дождем и гололеде

    Санкт-Петербург, 2 декабря. Сегодня в Северной столице продолжит идти снег с дождем, из-за этого на городских дорогах могут образоваться снежные накаты и гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

    По данным ведомства, 2 декабря в Петербурге ожидается небольшой снег и дождь. Из-за непогоды на дрогах города могут образоваться снежные накаты и гололед. Ведомство просит автомобилистов учитывать погодные условия и проявляться осторожность на дорогах.

    Напомним, ранее сообщалось, что из-за гололеда в Петербурге получил травмы 41 человек. Только за первую половину первого дня зимы в Северной столице произошло 373 ДТП.

    Автор: Виталий Малясев
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    #мчс #петербург #снег #дождь #гололед
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