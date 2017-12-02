Спасатели предупредили жителей Петербурга о снеге с дождем и гололеде

Санкт-Петербург, 2 декабря. Сегодня в Северной столице продолжит идти снег с дождем, из-за этого на городских дорогах могут образоваться снежные накаты и гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, 2 декабря в Петербурге ожидается небольшой снег и дождь. Из-за непогоды на дрогах города могут образоваться снежные накаты и гололед. Ведомство просит автомобилистов учитывать погодные условия и проявляться осторожность на дорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за гололеда в Петербурге получил травмы 41 человек. Только за первую половину первого дня зимы в Северной столице произошло 373 ДТП.