Матч «Зенита» против «Урала» изменит движение транспорта в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Матч между петербургским клубом «Зенит» и екатеринбургским «Уралом» внесет коррективы в движение транспорта Северной столицы. По данным КРТИ, из-за переноса начала игры 2 декабря на 14.00 мск изменяются сроки ограничения проезда автомобилей в районе стадиона «Санкт-Петербург».

Полностью перекроют движение автомобилей по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной дороге, Северной дороге от Бодрова переулка, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина с 10.00 до 18.00.

В это же время невозможно будет въехать на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина.

Как сообщает «Комсомольская правда – в Петербурге», с 00.00 до 18.00 нельзя будет останавливать авто на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, на Гребной улице, на Беговой улице до Яхтенной.

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» состоится 2 декабря. Игра начнется в 14.00 мск. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, на стадионе ожидается до 52 тысяч зрителей. На данный момент все билеты на игру проданы. Стадион «Санкт-Петербург» откроется в 11.00 мск.