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Матч «Зенита» против «Урала» изменит движение транспорта в Петербурге
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    Матч «Зенита» против «Урала» изменит движение транспорта в Петербурге

    23:05  1 Декабря 2017
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    Матч «Зенита» против «Урала» изменит движение транспорта в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Матч между петербургским клубом «Зенит» и екатеринбургским «Уралом» внесет коррективы в движение транспорта Северной столицы. По данным КРТИ, из-за переноса начала игры 2 декабря на 14.00 мск изменяются сроки ограничения проезда автомобилей в районе стадиона «Санкт-Петербург».

    Полностью перекроют движение автомобилей по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной дороге, Северной дороге от Бодрова переулка, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина с 10.00 до 18.00. 

    В это же время невозможно будет въехать на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина.

    Как сообщает «Комсомольская правда – в Петербурге», с 00.00 до 18.00 нельзя будет останавливать авто на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, на Гребной улице, на Беговой улице до Яхтенной.

    Матч «Зенита» против «Урала» изменит движение транспорта в Петербурге

    Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит»  — «Урал» состоится 2 декабря. Игра начнется в 14.00 мск. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, на стадионе ожидается до 52 тысяч зрителей. На данный момент все билеты на игру проданы. Стадион «Санкт-Петербург» откроется в 11.00 мск.

    Автор: Олеся Волкова
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    #футбол #петербург #зенит #дороги #транспорт #рал
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