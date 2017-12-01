Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Две иномарки столкнулись в Великих Луках, есть пострадавшие
Общество
Более 22 тысяч детей ждут мест в детсадах Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 22 тысяч детей ждут мест в детсадах Петербурга

    19:37  1 Декабря 2017  /обновлено: 12:01  02 Декабря 2017
    407

    Более 22 тысячи детей ждут мест в детсадах Петербурга

    Санкт-Петербург, 2 декабря. Острая нехватка мест в детских садах выявлена в Петербурге, заявил глава бюджетного учреждения «Управление строительными проектами» Арам Гукасян во время совещания с вице-губернатором города Игорем Албиным.

    По данным Гукасяна, в детских садах Петербурга не хватает более 22,5 тысячи мест. При этом, как подчеркнул он, в школах Северной столицы свободно порядка 3,5 тысячи мест. 

    Гукасян обратил внимание Албина на то, что эта проблема была обнаружена при помощи температурных карт обеспеченности социальной и иной инфраструктурой в Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #детский сад #места
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть