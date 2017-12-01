Более 22 тысяч детей ждут мест в детсадах Петербурга

Санкт-Петербург, 2 декабря. Острая нехватка мест в детских садах выявлена в Петербурге, заявил глава бюджетного учреждения «Управление строительными проектами» Арам Гукасян во время совещания с вице-губернатором города Игорем Албиным.

По данным Гукасяна, в детских садах Петербурга не хватает более 22,5 тысячи мест. При этом, как подчеркнул он, в школах Северной столицы свободно порядка 3,5 тысячи мест.

Гукасян обратил внимание Албина на то, что эта проблема была обнаружена при помощи температурных карт обеспеченности социальной и иной инфраструктурой в Петербурге.