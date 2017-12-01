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Школьница из Ломоносова призналась, что выдумала нападение маньяка с ножом
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    Школьница из Ломоносова призналась, что выдумала нападение маньяка с ножом

    18:22  1 Декабря 2017
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    Школьница из Ломоносова призналась, что выдумала нападение маньяка с ножом

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Правоохранительные органы Ленобласти провели проверку инцидента о нападении маньяка на 12-летнюю школьницу. Испугавшись ответственности, девочка призналась, что выдумала эту историю. 

    Полиция и кинологи в Ломоносове около суток разыскивали мужчину, который якобы напал на 12-летнюю девочку. Происшествие, по ее словам, произошло на Швейцарской улице. Школьница сообщила, что неизвестный зажал ей рот рукой и начал угрожать ножом, а затем потащил на пустырь.

    Затем девочка призналась, что выдумала нападение. Родители школьницы принесли извинения. Мать «пострадавшей» заявила, что не могла представить, насколько буйной оказалась фантазия ребенка, пишет «Комсомольская правда в — Петербурге». 

    Автор: Ирина Селезнева
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