Десятки людей получили травмы в Петербурге из-за гололеда

Санкт-Петербург, 1 декабря. Ухудшение погоды в Петербурге стало причиной обращений в медицинские учреждения 41 человека, которые получили различные травмы после падения на скользких дорогах, сообщили в комитете по благоустройству северной столицы.

Накануне к медикам Петербурга обратился 41 человек, который пострадал после падения на промерзших улицах. Чиновники обращают внимание профильных ведомств на ситуацию на дорогах. От дорожных и садово-парковых предприятий Смольный потребовал предоставить фото до и после уборки.

В региональном ГИБДД сообщают, что увеличилось количество аварий. Только в промежуток с полуночи до 12.00 1 декабря было зафиксировано 373 аварии. Водителей призвали быть осторожней на дорогах и перейти на зимнюю резину, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».