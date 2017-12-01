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Общество
Десятки людей получили травмы в Петербурге из-за гололеда
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    Десятки людей получили травмы в Петербурге из-за гололеда

    17:04  1 Декабря 2017
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    Десятки людей получили травмы в Петербурге из-за гололеда

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Ухудшение погоды в Петербурге стало причиной обращений в медицинские учреждения 41 человека, которые получили различные травмы после падения на скользких дорогах, сообщили в комитете по благоустройству северной столицы. 

    Накануне к медикам Петербурга обратился 41 человек, который пострадал после падения на промерзших улицах. Чиновники обращают внимание профильных ведомств на ситуацию на дорогах. От дорожных и садово-парковых предприятий Смольный потребовал предоставить фото до и после уборки.

    В региональном ГИБДД сообщают, что увеличилось количество аварий. Только в промежуток с полуночи до 12.00 1 декабря было зафиксировано 373 аварии. Водителей призвали быть осторожней на дорогах и перейти на зимнюю резину, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге». 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #петербург #гололед
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