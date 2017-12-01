Станцию метро «Владимирская» в Петербурге откроют на 5 дней раньше срока

Санкт-Петербург, 1 декабря. Вестибюль станции метро «Владимирская» в Петербурге откроют для пассажиров уже сегодня.

Напомним, 15 ноября станция была закрыта на капитальный ремонт эскалаторов. Планировалось, что ремонтные работы продлятся до 6 декабря, однако, как стало известно «Комсомольской правде в Петербурге», «Владимирскую» откроют уже сегодня, 1 декабря, в 18 часов.



Начальник эскалаторной службы метрополитена Петербурга Вилис Сутенс рассказал, что на протяжении двух недель на станции активно работали бригады по ремонту эскалаторов, благодаря чему работы удалось завершить раньше поставленных сроков.

Петербуржцы смогут воспользоваться станцией уже сегодня, разгрузив «Достоевскую».