Железнодорожный переход на Туристской улице в Петербурге подсветят красным

Санкт-Петербург, 1 декабря. Депутат петербургского Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Михаил Амосов рассказал, что в январе 2018 года на смертельно опасном переходе в Приморском районе появится предупреждающая подсветка.

Как написал депутат в своем Facebook, только за неполный 2017 год здесь погибли семь человек. В связи с этим он направил письмо губернатору Георгию Полтавченко с просьбой установить на переходе специальные шлагбаумы для пешеходов. В ответе властей города сообщается, что с января 2018 года на переходе появится светодиодная подсветка пешеходного настила, которая будет синхронизирована со светофором.

«Это меньше, чем я просил, но не исключаю, что такая мера окажется эффективной для безопасности людей, все-таки, переходя железную дорогу, под ноги смотрят себе все», — отметил Амосов.

Также он добавил, что существует техническая возможность создания подземного перехода, но в бюджете на ближайшие годы это не предусмотрено.