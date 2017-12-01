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Железнодорожный переход на Туристской улице в Петербурге подсветят красным
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    Железнодорожный переход на Туристской улице в Петербурге подсветят красным

    14:09  1 Декабря 2017
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    Железнодорожный переход на Туристской улице в Петербурге подсветят красным

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Депутат петербургского Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Михаил Амосов рассказал, что в январе 2018 года на смертельно опасном переходе в Приморском районе появится предупреждающая подсветка.

    Как написал депутат в своем Facebook, только за неполный 2017 год здесь погибли семь человек. В связи с этим он направил письмо губернатору Георгию Полтавченко с просьбой установить на переходе специальные шлагбаумы для пешеходов. В ответе властей города сообщается, что с января 2018 года на переходе появится светодиодная подсветка пешеходного настила, которая будет синхронизирована со светофором.

    «Это меньше, чем я просил, но не исключаю, что такая мера окажется эффективной для безопасности людей, все-таки, переходя железную дорогу, под ноги смотрят себе все», — отметил Амосов.

    Также он добавил, что существует техническая возможность создания подземного перехода, но в бюджете на ближайшие годы это не предусмотрено.

    «Думаю, что это можно исправить при ближайшей корректировке бюджета, которая ожидается весной. Разумеется, переход должен проходить и под Приморским проспектом. Буду добиваться именно этого», — подытожил депутат.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #безопасность #петербург #дороги
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