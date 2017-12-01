Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе
Россия
ВКС РФ в Петербурге получат новый Ми-28 «Ночной охотник»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВКС РФ в Петербурге получат новый Ми-28 «Ночной охотник»

    13:04  1 Декабря 2017
    49

    ВКС РФ в Петербурге получат новый Ми-28 «Ночной охотник»

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Вертолетный полк Западного военного округа получит новый ударный вертолет Ми-28.

    Новая боевая машина, выпущенная заводом холдинга «Вертолеты России», уже прошла все заводские испытания и приемку инженерно-техническим составом авиационного подразделения, базирующегося в Пушкине. Экипаж вертолета вылетел с аэродрома завода-изготовителя в Ростове-на-Дону. Время до прибытия на базу постоянной дислокации составит около пяти часов.

    Летчики пушкинской авиационной базы прошли подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации, отмечается, что в ближайшее время они начнут выполнение учебно-тренировочных полетов.

    Ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» способен работать в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронетехники. Машина предназначена для уничтожения живой силы, малоскоростных летящих целей, а также военной техники вероятного противника.

    ВКС РФ в Петербурге получат новый Ми-28 «Ночной охотник»

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вкс рф #вертолет #ночной охотник #ми-28
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть