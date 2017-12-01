ВКС РФ в Петербурге получат новый Ми-28 «Ночной охотник»

Санкт-Петербург, 1 декабря. Вертолетный полк Западного военного округа получит новый ударный вертолет Ми-28.

Новая боевая машина, выпущенная заводом холдинга «Вертолеты России», уже прошла все заводские испытания и приемку инженерно-техническим составом авиационного подразделения, базирующегося в Пушкине. Экипаж вертолета вылетел с аэродрома завода-изготовителя в Ростове-на-Дону. Время до прибытия на базу постоянной дислокации составит около пяти часов.

Летчики пушкинской авиационной базы прошли подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации, отмечается, что в ближайшее время они начнут выполнение учебно-тренировочных полетов.

Ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» способен работать в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронетехники. Машина предназначена для уничтожения живой силы, малоскоростных летящих целей, а также военной техники вероятного противника.