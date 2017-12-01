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Скверы имени Брусилова и Образцовой появились в Петербурге
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    Скверы имени Брусилова и Образцовой появились в Петербурге

    11:47  1 Декабря 2017
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    Скверы имени Брусилова и Образцовой появились в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Безымянные зеленые зоны Северной столицы получили названия в честь знаменитых людей.

    Александр Говорунов, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга, подписал соответствующее постановление, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Имя генерала Алексея Брусилова присвоено скверу на пересечении Шпалерной и Таврической улиц. зеленая зона между Декабристов и Писарева названа в честь оперной певицы Елены Образцовой.

    В Шушарах сквер на Первомайской улице носит имя советского художника Николая Ивасюка. Сквер на Дунайском проспекте назвали Федоровским, на Среднеохтинском — Георгиевским, а лесопарковую зону между проспектом Авиконструкторов и Нижне-Каменской улицей — именем авиаконструктора Сергея Изотова.

    В ближайшее время сквер-сад у Мариинского театра по улице Печатников может получить имя в честь балетмейстера Мариуса Петипа.

    Ранее сообщалось, что в Петербурге может появиться сквер имени советского писателя и журналиста Сергея Довлатова.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #петербург #улицы
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