Скверы имени Брусилова и Образцовой появились в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Безымянные зеленые зоны Северной столицы получили названия в честь знаменитых людей.

Александр Говорунов, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга, подписал соответствующее постановление, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Имя генерала Алексея Брусилова присвоено скверу на пересечении Шпалерной и Таврической улиц. зеленая зона между Декабристов и Писарева названа в честь оперной певицы Елены Образцовой.

В Шушарах сквер на Первомайской улице носит имя советского художника Николая Ивасюка. Сквер на Дунайском проспекте назвали Федоровским, на Среднеохтинском — Георгиевским, а лесопарковую зону между проспектом Авиконструкторов и Нижне-Каменской улицей — именем авиаконструктора Сергея Изотова.

В ближайшее время сквер-сад у Мариинского театра по улице Печатников может получить имя в честь балетмейстера Мариуса Петипа.

Ранее сообщалось, что в Петербурге может появиться сквер имени советского писателя и журналиста Сергея Довлатова.