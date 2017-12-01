МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу предупреждают об усилении ветра в городе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 1 декабря с 8 до 11 часов утра в Петербурге будет ветрено. Ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра, скорость которого будет достигать 12-15 м/с., передает «Инфореактор».

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют петербуржцам быть предельно осторожными, избегать мест с хлипкими конструкциями, рекламными щитами, деревьями.

Кроме того, на дорогах города может быть гололедица.