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Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге
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    МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

    11:45  1 Декабря 2017
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    МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу предупреждают об усилении ветра в городе.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, 1 декабря с 8 до 11 часов утра в Петербурге будет ветрено. Ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра, скорость которого будет достигать 12-15 м/с., передает «Инфореактор».

    Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют петербуржцам быть предельно осторожными, избегать мест с хлипкими конструкциями, рекламными щитами, деревьями.

    Кроме того, на дорогах города может быть гололедица.

    Автор: Дима Оленин
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    #погода #мчс #петербург
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