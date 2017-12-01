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Мужчина с ножевым ранением в трусах и тапках ворвался в поликлинику в Петербурге
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    Мужчина с ножевым ранением в трусах и тапках ворвался в поликлинику в Петербурге

    10:47  1 Декабря 2017  /обновлено: 10:48  01 Декабря 2017
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    Мужчина с ножевым ранением в трусах и тапках ворвался в поликлинику в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 декабря. В Калининском районе Петербурга мужчина в одних трусах и тапках ворвался в поликлинику и, сообщив медикам, что у него ножевое ранение, попросил оказать помощь.

    Инцидент произошел в четверг, 30 ноября. Пострадавший самостоятельно добрался до поликлиники на улице Комсомола, где потерял сознание от потери крови. Сотрудники медучреждения сразу же вызвали на место бригаду скорой помощи.

    Мужчина был госпитализирован, медики диагностировали у него проникающее колото-резанное ранение и шок третьей степени, сообщает источник ФАН со ссылкой на УМВД РФ по Калининскому району.

    Допрошенные в ходе расследования сообщили правоохранительным органам, что мужчина вел антиобщественный образ жизни, у него в квартире часто собирались лица без определенного места жительства.

    Ночь с 29 на 30 ноября пострадавший предположительно провел в шаверме, где выпил бутылку водки со своим знакомым, которого позже довел до дома. В квартире на звонок никто не отреагировал, поэтому мужчина оставил товарища на лестничной площадке и ушел. Уточняется, что приятель пострадавшего ранее был судим.

    Расследование продолжается. Личность пострадавшего пока не установлена. 

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #преступление #ножевое ранение
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