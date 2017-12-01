Труп связанной голой китаянки с кляпом во рту обнаружили в съемной квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Труп связанной голой гражданки Китая с кляпом во рту нашли в съемной квартире на Васильевском острове в Петербурге. Кроме того, там же были найдены и двое ее земляков. В тяжелом состоянии они были госпитализированы с острым отравлением неизвестным веществом.

Как стало известно ФАН, погибшей девушке было 22 года. Ее тело обнаружили накануне вечером в съемной квартире одного из домов на Наличной улице. По данным источника в правоохранительных органах, руки обнаженной девушки были связаны за спиной скотчем, а во рту был кляп.