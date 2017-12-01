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Труп связанной голой китаянки с кляпом во рту обнаружили в съемной квартире в Петербурге
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    Труп связанной голой китаянки с кляпом во рту обнаружили в съемной квартире в Петербурге

    10:19  1 Декабря 2017  /обновлено: 10:19  01 Декабря 2017
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    Труп связанной голой китаянки с кляпом во рту обнаружили в съемной квартире в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Труп связанной голой гражданки Китая с кляпом во рту нашли в съемной квартире на Васильевском острове в Петербурге. Кроме того, там же были найдены и двое ее земляков. В тяжелом состоянии они были госпитализированы с острым отравлением неизвестным веществом. 

    Как стало известно ФАН, погибшей девушке было 22 года. Ее тело обнаружили накануне вечером в съемной квартире одного из домов на Наличной улице. По данным источника в правоохранительных органах, руки обнаженной девушки были связаны за спиной скотчем, а во рту был кляп.

    «Также из указанной квартиры с острым пероральным отравлением неизвестным веществом в состоянии средней тяжести  госпитализированы двое молодых граждан КНР», — уточнили в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

    Автор: Алексей Громов
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    #китай #убийство #петербург #девушка #преступления
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