«Зимняя» горячая линия по уборке улиц и дорог открыта в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Комитет по благоустройству открыл специальную линию для приема сообщений о зимней уборке.

Позвонить на горячую линию можно круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83. Заявки принимаются и по номеру телефона дежурной службы Комитета 314-60-13, так же 24 часа в сутки.

По поручению председателя Комитета Владимира Рублевского, актуализирован список телефонов горячих линий дорожных предприятий, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, накануне в Северной столице выпало до 10 см снега. Дорожные службы вывезли с улиц города на снегоплавильные пункты около двух тысяч кубометров снежных масс. Минувшей ночью для уборки дорог и тротуаров были задействованы 698 единиц техники и около 400 дворников.

МЧС предупредило о сложных погодных условиях и 1 декабря. В связи со снегом и гололедом ГИБДД просит водителей соблюдать «зимний» режим вождения.

Ранее сообщалось, что 30 ноября Петербург парализовали 8-балльные пробки из-за первого в этом сезоне снегопада.