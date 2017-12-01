Количество ДТП в Петербурге выросло на треть за сутки из-за непогоды
Санкт-Петербург, 1 декабря. Непогода привела к увеличению количества ДТП на улицах Петербурга.
Как рассказали в управлении ГИБДД по городу, накануне вечером в Санкт-Петербурге был зафиксирован резкий рост числа дорожно-транспортных происшествий.
По данным пресс-службы, виной тому стала «зимняя» манера вождения автомобилистов.
Отмечается, что 30 ноября в городе зарегистрировано 474 заявки об авариях. 29 ноября число заявок было 349.
Как пишет «ПолитЭксперт», рост числа ДТП также связан с гололедом и непогодой.
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