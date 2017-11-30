Заместитель Шойгу совершил рабочую поездку на «Северную верфь»

Санкт-Петербург, 30 ноября. Заместитель обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов посетил судостроительный завод «Северная верфь».

Во время визита заместитель Шойгу выразил надежду, что в декабре текущего года предприятие передаст Военно-морскому флоту России головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».

«Сейчас головной фрегат «Адмирал Горшков» находится на завершающем этапе государственных испытаний. Будем надеяться, что в декабре последние ракетные пуски успешно завершатся, и корабль будет принят флотом», — отметил Юрий Борисов.

Также заместитель главы военного ведомства России подчеркнул, что в первом квартале следующего года боевой состав ВМФ РФ пополнит разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс», который строится на «Северной верфи».