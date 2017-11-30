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Россия
Заместитель Шойгу совершил рабочую поездку на «Северную верфь»
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    Заместитель Шойгу совершил рабочую поездку на «Северную верфь»

    18:03  30 Ноября 2017
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    Заместитель Шойгу совершил рабочую поездку на «Северную верфь»

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Заместитель обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов посетил судостроительный завод «Северная верфь».

    Во время визита заместитель Шойгу выразил надежду, что в декабре текущего года предприятие передаст Военно-морскому флоту России головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».

    «Сейчас головной фрегат «Адмирал Горшков» находится на завершающем этапе государственных испытаний. Будем надеяться, что в декабре последние ракетные пуски успешно завершатся, и корабль будет принят флотом», — отметил Юрий Борисов.

    Также заместитель главы военного ведомства России подчеркнул, что в первом квартале следующего года боевой состав ВМФ РФ пополнит разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс», который строится на «Северной верфи».

    Заместитель Шойгу совершил рабочую поездку на «Северную верфь»

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #юрий борисов #адмирал горшков #северная верфь
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