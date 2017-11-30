Рейтинг самых благоустроенных районов представили в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Рейтинг самых благоустроенных районов Петербурга был опубликован в четверг на сайте Городской администрации.

Лидерами в стали Калининский, Приморский, Центральный и Московский районы Санкт-Петербурга, а также Пушкинский и Петродворцовый в Ленинградской области.

Оценку производили эксперты городского штаба благоустройства. Они также составили топ-районов по 10 отдельным номинациям, выбирая самый благоустроенный квартал города, дворовую территорию, объект садово-паркового хозяйства, объект образования и другие.

Чаще всего в отдельных номинациях в тройку лучших попадали объекты Калининского (4 номинации), Выборгского (3) и Красносельского (2) районов.

Среди критериев, которыми руководствовались эксперты, были качество тротуаров, газонов и парковок, наличие скульптур и отсутствие опасных деревьев. Всего члены комитета изучили 170 объектов 18 районов города.