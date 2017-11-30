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Биржевой мост в Петербурге закроют на реконструкцию после ЧМ-2018
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    Биржевой мост в Петербурге закроют на реконструкцию после ЧМ-2018

    16:14  30 Ноября 2017
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    Биржевой мост в Петербурге закроют на реконструкцию после ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Реконструкция Биржевого моста в Петербурге начнется по окончании российского чемпионата мира по футболу. Об этом в четверг заявил заместитель директора по надзору и содержанию СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин.

    По его словам, мосту необходим капитальный ремонт, поэтому в конце будущего года он будет закрыт. Впрочем, Кочин не назвал точные сроки проведения работ, поскольку они на данном этапе не известны.

    «Но это будет не раньше чемпионата мира по футболу. Вероятнее всего, в конце 2018 года», — отметил он.

    Ожидается, что на работы уйдет порядка двух лет, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    «Если власти города разрешат полностью закрыть мост, то срок ремонта будет более сжатый», — пояснил Кочин. 

    Ранее стало известно, что движение по проспекту Косыгина в Петербурге откроют грядущей весной.

     

     

     

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #движение #реконструкция #биржевой мост
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