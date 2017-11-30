Эксперты назвали самые популярные марки авто в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Жители Петербурга в январе-октябре 2017 года купили около 100 тыс. новых автомобилей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля Северной столицы в общем объеме продаж по стране составила 8,6%.

«В октябре петербургский авторынок вновь обновил рекорд по объему продаж машин за один месяц в 2015-2017 годах»,— сообщает Auto-Dealer-СПб.

Только в октябре в Петербурге было продано 12,9 тыс.машин. Рост продаж составил 21% по сравнению с октябрем 2016 года. Самым большим спросом среди петербуржцев пользуется Hyundai, который разошелся тиражом в 1,8 тыс. автомобилей.

Рост продаж в первые два осенних месяца эксперты объясняют завершением госпрограмм поддержки отечественного автопрома. При этом они не исключают, что в последние месяцы года продажи в Петербурге могут преодолеть планку в 13 тыс. автомобилей.