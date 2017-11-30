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«Зенит» рассматривает игрока «Милана» в качестве замены Кришито
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    «Зенит» рассматривает игрока «Милана» в качестве замены Кришито

    15:25  30 Ноября 2017
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    «Зенит» рассматривает игрока «Милана» в качестве замены Кришито

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» рассматривает кандидатуру защитника «Милана» Луки Антонелли в качестве возможной замены своему капитану Доменико Кришито.

    Такой сценарий развития событий возможен в том случае, если итальянский защитник сине-бело-голубых не продлит действующий контракт, срок которого истекает летом 2018 года.

    Отмечается, что трансфер Антонелли обойдется «Зениту» в сумму около 6 млн евро.

    Сообщается также, что 30-летний игрок «Милана» — лишь один из вариантов, одобренный в соотношении цены и качества.

    «Зенит» рассматривает игрока «Милана» в качестве замены Кришито

    При этом клуб продолжает изучать варианты более молодых кандидатур в ценовой категории до 15 млн евро, однако приоритетом все же считается сохранение в составе Кришито

    Автор: Алексей Громов
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    #футбол #петербург #зенит #кришито #милан #трансферы #антонелли
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