«Зенит» рассматривает игрока «Милана» в качестве замены Кришито

Санкт-Петербург, 30 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» рассматривает кандидатуру защитника «Милана» Луки Антонелли в качестве возможной замены своему капитану Доменико Кришито.

Такой сценарий развития событий возможен в том случае, если итальянский защитник сине-бело-голубых не продлит действующий контракт, срок которого истекает летом 2018 года.

Отмечается, что трансфер Антонелли обойдется «Зениту» в сумму около 6 млн евро.

Сообщается также, что 30-летний игрок «Милана» — лишь один из вариантов, одобренный в соотношении цены и качества.

При этом клуб продолжает изучать варианты более молодых кандидатур в ценовой категории до 15 млн евро, однако приоритетом все же считается сохранение в составе Кришито