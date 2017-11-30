Самый длинный автобус в России испытают на зимних дорогах Петербурга

Санкт-Петербург, 30 ноября. «Пассажиравтотранс» и представители Ликинского автозавода договорились о проведении тестирования самого длинного в России автобуса в зимний период.

Как пишет «Комсомольская правда в Петербурге», автобус тестируется в Северной столице в с июня 2017 года по маршруту № 24, от метро Василеостровская до проспекта Наставников. Сейчас стороны договорились о продлении периода тестирования на зимний период, которые продлятся до марта 2018 года.

Длина автобуса составляет почти 19 метров. В салоне установлены 47 пассажирских сидений, что на 9 больше, чем у других автобусов такого класса. Транспорт оборудован отечественным двигателе высокого экологического класса Евро-5, произведенным на Ярославском моторном заводе.

«Пассажиравтотранс» сообщил, что пассажиры могут оставлять отзывы о новом транспорте на сайте перевозчика.