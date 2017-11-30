Четырехлетний петербуржцев пришел в детский сад с пистолетом

Санкт-Петербург, 30 ноября. Четырехлетний воспитанник детсада в Приморском районе Петербурга пришел в детское учреждение с пневматическим пистолетом. Оружие у ребенка изъяли полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии накануне правоохранителям сообщила сотрудница детского сада. Она рассказала, что один из воспитанников принес предмет, похожий на пистолет.

Оружие было изъято, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает «ФедералПресс».

«Также проведена профилактическая беседа с родителями мальчика о правилах обращения с оружием. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии процессуального решения», — сообщили в МВД.



