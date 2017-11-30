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Общество
Более 500 спецмашин устраняют последствия сильного снегопада, парализовавшего Петербург
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    Более 500 спецмашин устраняют последствия сильного снегопада, парализовавшего Петербург

    11:08  30 Ноября 2017
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    Более 500 спецмашин устраняют последствия сильного снегопада, парализовавшего Петербург

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Спецтранспорт вышел на уборку снега, из-за которого Петербург встал в 8-балльных утренних пробках. Ликвидацией последствий снегопада занимается более 500 машин, они убирают снежный настил и используют противогололедные реагенты.

    Первый за сезон сильный снегопад шел в ночь с 29 на 30 ноября. Автовладельцы, которые не успели поменять резину на зимнюю, спровоцировали на дорогах множество аварий, из-за чего город буквально встал в многокилометровых пробках.

    По прогнозам синоптиков, к вечеру четверга толщина снежного покрова на улицах города достигнет нескольких сантиметров, сообщает «Политэксперт».

    Более 500 спецмашин устраняют последствия сильного снегопада, парализовавшего Петербург

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #петербург #снег
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