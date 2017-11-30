Более 500 спецмашин устраняют последствия сильного снегопада, парализовавшего Петербург

Санкт-Петербург, 30 ноября. Спецтранспорт вышел на уборку снега, из-за которого Петербург встал в 8-балльных утренних пробках. Ликвидацией последствий снегопада занимается более 500 машин, они убирают снежный настил и используют противогололедные реагенты.

Первый за сезон сильный снегопад шел в ночь с 29 на 30 ноября. Автовладельцы, которые не успели поменять резину на зимнюю, спровоцировали на дорогах множество аварий, из-за чего город буквально встал в многокилометровых пробках.

По прогнозам синоптиков, к вечеру четверга толщина снежного покрова на улицах города достигнет нескольких сантиметров, сообщает «Политэксперт».