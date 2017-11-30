Петербург парализовали 8-балльные пробки из-за ночного снегопада

Санкт-Петербург, 30 ноября. Утром после первого в сезоне снегопада на улицах Петербурга образовались 8-балльные пробки.

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал в четверг транспортные заторы во всех районах города. Основной причиной пробок стал выпавший за ночь снег. Из-за осадков с утра в городе произошли десятки ДТП, многие опоздали на работу.

Сейчас на улицах города работает более 500 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, накануне синоптики предупреждали петербуржцев о снегопаде, обещая, что в четверг в городе выпадет до 5 сантиметров осадков.