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Петербург парализовали 8-балльные пробки из-за ночного снегопада
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    Петербург парализовали 8-балльные пробки из-за ночного снегопада

    10:38  30 Ноября 2017
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    Петербург парализовали 8-балльные пробки из-за ночного снегопада

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Утром после первого в сезоне снегопада на улицах Петербурга образовались 8-балльные пробки.

    Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал в четверг транспортные заторы во всех районах города. Основной причиной пробок стал выпавший за ночь снег. Из-за осадков с утра в городе произошли десятки ДТП, многие опоздали на работу.

    Сейчас на улицах города работает более 500 единиц снегоуборочной техники.

    Напомним, накануне синоптики предупреждали петербуржцев о снегопаде, обещая, что в четверг в городе выпадет до 5 сантиметров осадков.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #снегопад #пробки
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