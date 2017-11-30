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Родители «вооруженного детсадовца» не знают, откуда ребенок взял пистолет
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    Родители «вооруженного детсадовца» не знают, откуда ребенок взял пистолет

    13:16  30 Ноября 2017
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    Родители «вооруженного детсадовца» не знают, откуда ребенок взял пистолет

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Родители четырехлетнего ребенка, который пришел в детский сад в Петербурге с пневматическим пистолетом, не знают, как «игрушка» оказалась у ребенка.

    Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, семья, в которой воспитывается мальчик, считается благополучной и на учете не состоит. Сейчас правоохранители устанавливают, есть ли у родителей разрешение на оружие.

    Как стало известно, пистолет у воспитанника обнаружила воспитательница, которая позвала заведующую детсадом. Она в свою очередь заперла оружие в шкафчике и вызвала полицию, а затем попросила мать мальчика прийти в учреждение, чтобы разобраться в ситуации. Однако женщине не понравилось, что об инциденте сообщили правоохранителям, и она устроила скандал, обвинив заведующую в том, что она «позорит» семью.

    Напомним, четырехлетний воспитанник детсада в Приморском районе Петербурга пришел в детское учреждение с пневматическим пистолетом 29 ноября. Правоохранители провели с родителями мальчика профилактическую беседу.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #петербург #ребенок #пистолет #детсад
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