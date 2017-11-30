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Движение по проспекту Косыгина откроют в Петербурге в марте 2018 года
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    Движение по проспекту Косыгина откроют в Петербурге в марте 2018 года

    10:21  30 Ноября 2017
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    Движение по проспекту Косыгина откроют в Петербурге в марте 2018 года

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Работы по реконструкции трамвайной линии от станции петербургского метро «Ладожская» до Хасанской улицы продлены. В связи с этим движение транспорта по проспекту Косыгина будет ограничено до 1 марта 2018 года.

    Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры в среду, пишет «НьюИнформ». Дорожные работы по замене трамвайных путей на проспекте Косыгина были начаты в июне 2017 года. Данный участок готовят для запуска частного трамвая.

    После начала работ в связи с прекращением движения трамваев было увеличено число автобусов и троллейбусов, следующих по проспекту Косыгина в направлении метро.

    Автор: Алексей Громов
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    #транспорт #трамвай #дорожные работы
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