Движение по проспекту Косыгина откроют в Петербурге в марте 2018 года

Санкт-Петербург, 30 ноября. Работы по реконструкции трамвайной линии от станции петербургского метро «Ладожская» до Хасанской улицы продлены. В связи с этим движение транспорта по проспекту Косыгина будет ограничено до 1 марта 2018 года.

Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры в среду, пишет «НьюИнформ». Дорожные работы по замене трамвайных путей на проспекте Косыгина были начаты в июне 2017 года. Данный участок готовят для запуска частного трамвая.

После начала работ в связи с прекращением движения трамваев было увеличено число автобусов и троллейбусов, следующих по проспекту Косыгина в направлении метро.