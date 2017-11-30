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Мужчина устроил стрельбу в центре Петербурга
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    Мужчина устроил стрельбу в центре Петербурга

    9:36  30 Ноября 2017
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    Мужчина устроил стрельбу в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 30 ноября. На Невском проспекте в Петербурге произошла стрельба.

    Как стало известно ФАН, в минувший вторник в полицию поступила информация от очевидца том, что у дома № 90/92 по Невскому проспекту неизвестный выстрелил из пистолета. На место прибыли правоохранители, которые задержали гражданина 1971 года рождения, у которого при себе находился пистолет Shark калибра 9 мм. 

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #стрельба
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