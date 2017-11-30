Труп пенсионерки со следами побоев нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 ноября. Труп пожилой женщины был обнаружен в поселке Лукаши в Ленинградской области. На теле погибшей обнаружены многочисленные следы избиения.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело погибшей было обнаружено в среду около 16 часов в квартире ее дома. На теле 82-летней женщины обнаружены многочисленные телесные повреждения — гематомы и ссадины.

Труп пенсионерки направлен в морг для установления причины ее смерти.