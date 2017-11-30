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Происшествия
Труп пенсионерки со следами побоев нашли в Ленобласти
Происшествия
Труп пенсионерки со следами побоев нашли в Ленобласти
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    Труп пенсионерки со следами побоев нашли в Ленобласти

    9:15  30 Ноября 2017
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    Труп пенсионерки со следами побоев нашли в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Труп пожилой женщины был обнаружен в поселке Лукаши в Ленинградской области. На теле погибшей обнаружены многочисленные следы избиения.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело погибшей было обнаружено в среду около 16 часов в квартире ее дома. На теле 82-летней женщины обнаружены многочисленные телесные повреждения — гематомы и ссадины.

    Труп пенсионерки направлен в морг для установления причины ее смерти.

    Автор: Валентин Меликов
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