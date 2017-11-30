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Младенец умер в машине скорой помощи в Петербурге
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    Младенец умер в машине скорой помощи в Петербурге

    9:13  30 Ноября 2017
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    Младенец умер в машине скорой помощи в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Младенец умер в машине скорой помощи в Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

    Трагедия произошла в районе Пулковского шоссе, по которому проезжала машина скорой помощи. Врачи везли младенца, который был доставлен его матерью — гражданкой Узбекистана.

    На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти.

    Младенец умер в машине скорой помощи в Петербурге

    Ранее сообщалось, что утром в четверг, 30 ноября, на железнодорожном переезде возле города Шахунья Нижегородской области пассажирский поезд сбил грузовой автомобиль «Газель». Водитель машины погиб.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #младенец #скорая помощь
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