Санкт-Петербург, 29 ноября. Младенец умер в машине скорой помощи в Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Трагедия произошла в районе Пулковского шоссе, по которому проезжала машина скорой помощи. Врачи везли младенца, который был доставлен его матерью — гражданкой Узбекистана.

На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 30 ноября, на железнодорожном переезде возле города Шахунья Нижегородской области пассажирский поезд сбил грузовой автомобиль «Газель». Водитель машины погиб.