Студент Автомобильного колледжа «заминировал» станцию метро «Нарвская»

Санкт-Петербург, 30 ноября. Студент-первокурсник сообщил о заложенном взрывном устройстве на станции метрополитена «Нарвская» в Петербурге.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду в 20.50 в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на станции метро «Нарвская» «заложена» бомба, а затем повесил трубку.

Отмечается, что в период с 21.04 до 22.06 станция метрополитена «Нарвская» была закрыта на вход и выход, на месте работали экстренные службы, которые проверяли станцию на наличие взрывных устройств.

В результате проведенных оперативно-разыскных мер был задержан студент первого курса Автомобильного колледжа 2000 года рождения, который сознался в том, что это он сообщил о закладке бомбы из хулиганских побуждений.

В отношении него возбуждено уголовное дело.