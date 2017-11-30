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Студент Автомобильного колледжа «заминировал» станцию метро «Нарвская»
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    Студент Автомобильного колледжа «заминировал» станцию метро «Нарвская»

    9:04  30 Ноября 2017
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    Студент Автомобильного колледжа «заминировал» станцию метро «Нарвская»

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Студент-первокурсник сообщил о заложенном взрывном устройстве на станции метрополитена «Нарвская» в Петербурге. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду в 20.50 в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на станции метро «Нарвская» «заложена» бомба, а затем повесил трубку.

    Отмечается, что в период с 21.04 до 22.06 станция метрополитена «Нарвская» была закрыта на вход и выход, на месте работали экстренные службы, которые проверяли станцию на наличие взрывных устройств. 

    Студент Автомобильного колледжа «заминировал» станцию метро «Нарвская»

    В результате проведенных оперативно-разыскных мер был задержан студент первого курса Автомобильного колледжа 2000 года рождения, который сознался в том, что это он сообщил о закладке бомбы из хулиганских побуждений.

    В отношении него возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #петербург #метро #бомба #минирование #нарвская #телефонные террористы
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