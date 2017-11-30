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Двое неизвестных избили футболиста «Зенита» в Петербурге
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    Двое неизвестных избили футболиста «Зенита» в Петербурге

    8:13  30 Ноября 2017
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    Двое неизвестных избили футболиста «Зенита» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Защитник петербургского клуба «Зенит» Денис Терентьев попал в медицинское учреждение в результате нападения. 

    По данным Федерального агентства новостей, инцидент случился в минувшую среду, 29 ноября, во дворах жилого комплекса «Иван-да-Марья», расположенного на Лабораторной улице, 20.

    Двое неизвестных злоумышленников напали на футболиста из-за места на автомобильной парковке.

    Двое неизвестных избили футболиста «Зенита» в Петербурге

    Защитника «Зенита» передали медикам частной клиники СОГАЗ, поскольку у него там страховка. Невзирая на полученные травмы, футболист уверяет, что чувствует себя нормально, сообщает источник.

    По словам собеседника, игрок уже находится дома.

    На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства и детали произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #нападение #петербург #зенит #терентьев
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