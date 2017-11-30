Двое неизвестных избили футболиста «Зенита» в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Защитник петербургского клуба «Зенит» Денис Терентьев попал в медицинское учреждение в результате нападения.

По данным Федерального агентства новостей, инцидент случился в минувшую среду, 29 ноября, во дворах жилого комплекса «Иван-да-Марья», расположенного на Лабораторной улице, 20.

Двое неизвестных злоумышленников напали на футболиста из-за места на автомобильной парковке.

Защитника «Зенита» передали медикам частной клиники СОГАЗ, поскольку у него там страховка. Невзирая на полученные травмы, футболист уверяет, что чувствует себя нормально, сообщает источник.

По словам собеседника, игрок уже находится дома.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства и детали произошедшего.