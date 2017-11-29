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День окончания Ленинградской битвы станет официальным праздником в Петербурге
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    День окончания Ленинградской битвы станет официальным праздником в Петербурге

    18:19  29 Ноября 2017
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    День окончания Ленинградской битвы станет официальным праздником в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли поправки в региональный закон о праздниках и памятных датах, согласно которым день окончания Ленинградской битвы — 9 августа — вошел в перечень памятных дат города.

    «День окончания включили в перечень праздничных дат, это важная страница нашей истории. Праздник будет отмечаться», — заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

    Он также добавил, что в Петербурге проживает много жителей, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», самому младшему из них 86 лет, а старшему - 102 года. К настоящему моменту порядок празднования не определен, но уже известно, что финансирование возьмет на себе городской бюджет, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Стоит отметить, что битва за Ленинград является одним из самых длительных сражений в Великой Отечественной войне. Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкт-петербург #битва за ленинград #ленинградская битва #9 августа
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