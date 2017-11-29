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Общество
Систему трудоустройства инвалидов изменят в Петербурге
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    Систему трудоустройства инвалидов изменят в Петербурге

    17:10  29 Ноября 2017
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    Систему трудоустройства инвалидов изменят в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который обяжет работодателей отказаться от фиктивного трудоустройства инвалидов, сообщила парламентарий Елена Киселева.

    В настоящее время в Петербурге проживают порядка  600 тысяч человек с инвалидностью. Работодатели обязаны создавать рабочие места для инвалидов, однако соответствующие вакансии создаются зачастую фиктивно. Депутат пояснила, что компании выполняют закон лишь формально.

    По словам Киселевой, в компаниях, где работают порядка 100 сотрудников, должны быть трудоустроены минимум 2,5% людей с инвалидностью. Квота будет считаться выполненной, если  конкретную ставку занимает конкретный человек.

    Систему трудоустройства инвалидов изменят в Петербурге

    По прогнозам Закса, к 2020 году в Петербурге должно быть трудоустроено до 50% трудоспособных инвалидов, передает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #депутаты #работа #закс #законопроект #инвалид
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