Систему трудоустройства инвалидов изменят в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 ноября. Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который обяжет работодателей отказаться от фиктивного трудоустройства инвалидов, сообщила парламентарий Елена Киселева.

В настоящее время в Петербурге проживают порядка 600 тысяч человек с инвалидностью. Работодатели обязаны создавать рабочие места для инвалидов, однако соответствующие вакансии создаются зачастую фиктивно. Депутат пояснила, что компании выполняют закон лишь формально.

По словам Киселевой, в компаниях, где работают порядка 100 сотрудников, должны быть трудоустроены минимум 2,5% людей с инвалидностью. Квота будет считаться выполненной, если конкретную ставку занимает конкретный человек.

По прогнозам Закса, к 2020 году в Петербурге должно быть трудоустроено до 50% трудоспособных инвалидов, передает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».