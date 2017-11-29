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Птица врезалась в заходивший на посадку в Петербурге самолет
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    Птица врезалась в заходивший на посадку в Петербурге самолет

    16:27  29 Ноября 2017
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    Птица врезалась в заходивший на посадку в Петербурге самолет

    Санкт-Петербург, 29 ноября. В летевший из Москвы в Петербург самолет врезалась птица. Об этом в среду сообщил источник Федерального агентства новостей.

    Инцидент произошел на высоте 300 метров. При заходе на посадку в аэропорту «Пулково» экипаж пассажирского самолета Boeing 737-800 доложил о столкновении с птицей.

    Авиалайнер приземлился в штатном режиме, однако специалисты обнаружили во время осмотра серьезные вмятины. В результате Boeing был снят с полетов (до получения необходимых запчастей), а всех пассажиров перебросили на другие рейсы.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #самолет #петербург
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