Птица врезалась в заходивший на посадку в Петербурге самолет

Санкт-Петербург, 29 ноября. В летевший из Москвы в Петербург самолет врезалась птица. Об этом в среду сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на высоте 300 метров. При заходе на посадку в аэропорту «Пулково» экипаж пассажирского самолета Boeing 737-800 доложил о столкновении с птицей.

Авиалайнер приземлился в штатном режиме, однако специалисты обнаружили во время осмотра серьезные вмятины. В результате Boeing был снят с полетов (до получения необходимых запчастей), а всех пассажиров перебросили на другие рейсы.