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Политика
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Общество
Петербургские депутаты разрешили продавать алкоголь в дни последних звонков
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    Петербургские депутаты разрешили продавать алкоголь в дни последних звонков

    16:15  29 Ноября 2017
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    Петербургские депутаты разрешили продавать алкоголь в дни последних звонков

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Депутаты петербургского Законодательного собрания решили не вводить запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и школьных выпускных.

    Такая мера показалась чиновникам слишком жесткой по отношению к бизнесу, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    Законопроект об ограничении торговли в дни городских праздников, в число которых попали последний звонок, «Алые паруса» и дни проведения футбольных матчей, в первом чтении петербургские депутаты рассмотрели в конце октября. Однако в среду стало известно, что ЗакС решил смягчить некоторые положения документа.

    По словам автора законопроекта депутата ЗакСа Александра Тетердинко, каждая школа проводит выпускной в день, который выбирает сама, без привязки к 25 мая. В связи с этим массового распития алкогольных напитков на улицах не происходит, поэтому в дополнительных ограничениях по продаже спиртного необходимости нет.

    Петербургские депутаты разрешили продавать алкоголь в дни последних звонков

    «Мы посчитали, что такое ограничение для бизнеса будет избыточным, и это ограничение убрали», — сообщил Тетердинко изданию.

    За поправки в законопроект об ограничении продажи алкоголя проголосовали в среду большинство депутатов петербургского ЗакСа. Таким образом, в дни последних звонков и школьных выпускных алкогольные напитки в продаже останутся. Однако поправки не распространятся на праздник «Алые паруса»: в этот день спиртные напитки будут под запретом.

    Также петербургские депутаты внесли изменения в ограничения по продаже алкоголя в дни футбольных матчей. Запрет на торговлю спиртным будет действовать на Крестовском, Каменном и Елагином островах, а также в южной части Приморского района. Ранее предлагалось запрещать продажу в двухкилометровом радиусе от места проведения матча.

    Автор: Алексей Громов
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    #алкоголь #петербург #законопроект
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