Петербургские депутаты разрешили продавать алкоголь в дни последних звонков

Санкт-Петербург, 29 ноября. Депутаты петербургского Законодательного собрания решили не вводить запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и школьных выпускных.

Такая мера показалась чиновникам слишком жесткой по отношению к бизнесу, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Законопроект об ограничении торговли в дни городских праздников, в число которых попали последний звонок, «Алые паруса» и дни проведения футбольных матчей, в первом чтении петербургские депутаты рассмотрели в конце октября. Однако в среду стало известно, что ЗакС решил смягчить некоторые положения документа.

По словам автора законопроекта депутата ЗакСа Александра Тетердинко, каждая школа проводит выпускной в день, который выбирает сама, без привязки к 25 мая. В связи с этим массового распития алкогольных напитков на улицах не происходит, поэтому в дополнительных ограничениях по продаже спиртного необходимости нет.

«Мы посчитали, что такое ограничение для бизнеса будет избыточным, и это ограничение убрали», — сообщил Тетердинко изданию.

За поправки в законопроект об ограничении продажи алкоголя проголосовали в среду большинство депутатов петербургского ЗакСа. Таким образом, в дни последних звонков и школьных выпускных алкогольные напитки в продаже останутся. Однако поправки не распространятся на праздник «Алые паруса»: в этот день спиртные напитки будут под запретом.

Также петербургские депутаты внесли изменения в ограничения по продаже алкоголя в дни футбольных матчей. Запрет на торговлю спиртным будет действовать на Крестовском, Каменном и Елагином островах, а также в южной части Приморского района. Ранее предлагалось запрещать продажу в двухкилометровом радиусе от места проведения матча.