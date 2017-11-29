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Общество
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Пиотровский призвал не торопиться с переименованиями Советских улиц в Петербурге
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    Пиотровский призвал не торопиться с переименованиями Советских улиц в Петербурге

    15:50  29 Ноября 2017
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    Пиотровский призвал не торопиться с переименованиями Советских улиц в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Прежде чем переименовывать Советские улицы в Петербурге, нужно поинтересоваться мнением горожан, считает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    «Торопиться никуда не надо. Это всегда признак некой «нездоровости» общества, — сказал он на пресс-конференции в среду 29 ноября. — Уже достаточно много важных названий улиц возвращены».

    Пиотровский также призвал отработать «несуществующий у нас механизм общения с населением», передает «Комсомольская правда — Петербург».

    Напомним, ранее руководитель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину телеграмму в связи с переименованием ряда улиц в Санкт-Петербурге

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург
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