Петербург в последний день осени засыплет снегом

Санкт-Петербург, 29 ноября. Снегопад ожидается в Петербурге в последний день осени. Об этом предупредил главный синоптик гидрометеорологической службы Петербурга Александр Колесов.

Прогнозом Колесов поделился на своей странице в Facebook, уточнив, что снег будет отлично гармонировать с новогодними украшениями, которые появились на улицах и набережных Петербурга.

30 ноября температура воздуха в Петербурге составит от 0 до -2 градусов. В течение дня ожидается снег. В первый день зимы станет чуть теплее и характер осадков изменится — снег будет идти вместе с дождем.

Отметим, в ноябре 2017 года в Петербурге еще не было сильных снегопадов, выпадение осадков было кратковременным. В связи с ожидаемыми 30 ноября погодными условиями, автомобилистов Петербурга предупреждают об опасности обледенения проезжей части и вероятных заторах на дорогах города.