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Общество
Петербург в последний день осени засыплет снегом
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    Петербург в последний день осени засыплет снегом

    13:03  29 Ноября 2017
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    Петербург в последний день осени засыплет снегом

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Снегопад ожидается в Петербурге в последний день осени. Об этом предупредил главный синоптик гидрометеорологической службы Петербурга Александр Колесов.

    Прогнозом Колесов поделился на своей странице в Facebook, уточнив, что снег будет отлично гармонировать с новогодними украшениями, которые появились на улицах и набережных Петербурга.   

    30 ноября температура воздуха в Петербурге составит от 0 до -2 градусов. В течение дня ожидается снег. В первый день зимы станет чуть теплее и характер осадков изменится — снег будет идти вместе с дождем.

    Отметим, в ноябре 2017 года в Петербурге еще не было сильных снегопадов, выпадение осадков было кратковременным. В связи с ожидаемыми 30 ноября погодными условиями, автомобилистов Петербурга предупреждают об опасности обледенения проезжей части и вероятных заторах на дорогах города.  

    Автор: Федор Веснин
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    #петербург #снег #колесов
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