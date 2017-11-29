Новые ограничения движения введут в Петербурге с 1 декабря

Санкт-Петербург, 29 ноября. С 1 декабря в Петербурге будет изменено движение транспортных средств на некоторых улицах города, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 16 апреля петербургские водители не смогут проехать по Инженерной улице от площади Искусств к набережной канала Грибоедова. Как уточнили источники, на этом отрезке будет проводиться установка фасадных лесов.

Ремонт дороги будет также осуществляться на Храповицкому мосту. Ограничения в движении транспорта будут сохраняться до конца текущего года. По этой же причине будет перекрыт участок набережной Адмиралтейского канала от набережной Ново-Адмиралтейского канала к набережной Крюкова канала. Также следует избегать четной стороны набережной реки Мойки у дома 112.

До 3 февраля будет ограничено движение по Малой Пушкарской улице, улице Воскова и Саблинской улице из-за прокладки газопроводов.

До 29 декабря машины не смогут проехать по проспекту Шаумяна, а также через перекресток Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы.