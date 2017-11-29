Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Медведчук раскрыл подробности переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом
Общество
Новые ограничения движения введут в Петербурге с 1 декабря
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новые ограничения движения введут в Петербурге с 1 декабря

    12:13  29 Ноября 2017
    328

    Новые ограничения движения введут в Петербурге с 1 декабря

    Санкт-Петербург, 29 ноября. С 1 декабря в Петербурге будет изменено движение транспортных средств на некоторых улицах города, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

    До 16 апреля петербургские водители не смогут проехать по Инженерной улице от площади Искусств к набережной канала Грибоедова. Как уточнили источники, на этом отрезке будет проводиться установка фасадных лесов.

    Ремонт дороги будет также осуществляться на Храповицкому мосту. Ограничения в движении транспорта будут сохраняться до конца текущего года. По этой же причине будет перекрыт участок набережной Адмиралтейского канала от набережной Ново-Адмиралтейского канала к набережной Крюкова канала. Также следует избегать четной стороны набережной реки Мойки у дома 112.

    До 3 февраля будет ограничено движение по Малой Пушкарской улице, улице Воскова и Саблинской улице из-за прокладки газопроводов.

    Новые ограничения движения введут в Петербурге с 1 декабря

    До 29 декабря машины не смогут проехать по проспекту Шаумяна, а также через перекресток Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #дороги #движение #ремонт #график #гати
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть