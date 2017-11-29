Взрывпакеты и огнестрельное оружие обнаружили в квартире пенсионера в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 ноября. Во вторник сотрудники петербургского уголовного розыска в ходе расследования по делу об убийстве шестилетней давности изъяли у пожилого мужчины взрывпакеты, пороховую смесь, оружие и глушитель.

Всего в квартире пенсионера было обнаружено одно гладкоствольное охотничье ружье, 2,5 килограмма пороховой смеси, штатный армейский взрыватель, охотничьи патроны, три взрывных устройства и одно приспособление для бесшумной стрельбы, сообщает источник ФАН.

Изъятое огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы были направлены на экспертизу. Обвинения пенсионеру пока не предъявлены.

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