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Голая украинка разбилась насмерть, выпав с 14-го этажа дома в Ленобласти
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    Голая украинка разбилась насмерть, выпав с 14-го этажа дома в Ленобласти

    9:56  29 Ноября 2017
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    Голая украинка разбилась насмерть, выпав с 14-го этажа дома в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Гражданка Украины без одежды погибла, выпав из окна 14-го этажа в Ленинградской области. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувший вторник в полицию поступило сообщение о том, что во Всеволожске примерно с 14-го этажа дома выпала девушка, на вид около 30 лет.

    На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что возле дома, расположенного по улице Доктора Сотникова, лежит труп гражданки Украины. 

    Отмечается, что женщина была без нижнего белья и завернута в простынь. 

    Голая украинка разбилась насмерть, выпав с 14-го этажа дома в Ленобласти

    По словам медиков, травмы характерны для падения с высоты. 

    В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #смерть #ленинградская область
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