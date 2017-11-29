Полиция задержала педофила, изнасиловавшего семиклассницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 ноября. Правоохранители Петербурга задержали молодого мужчину, который изнасиловал 13-летнюю школьницу.

Так, 20 ноября петербуржец 1993 года рождения познакомился с семиклассницей 2004 г. р. в Торгово-развлекательном центре «Жемчужина», который расположен на Петергофском шоссе. Злоумышленник привел ее в квартиру своего брата, где, применив физическую силу, неоднократно совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Педофил находится под стражей.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее в Челябинске молодой человек изнасиловал девушку, которую провожал домой.