Новогоднюю елку украсили бракованными игрушками в Купчино

Санкт-Петербург, 29 ноября. Новогоднюю елку на пересечении проспекта Славы и Софийской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга украсили битыми и мятыми игрушками.

Об этом рассказали в социальных сетях местные жители. Соответствующий пост появился в паблике «Подслушано Проспект славы | ЖК София» во ВКонтакте. Разглядев украшения на елке, жители Фрунзенского района заметили, что на игрушках имеются трещины и вмятины.

При этом, по данным с сайта госзакупок, администрация района при подготовке к зимним праздникам заключала два контракта. Один из них, стоимостью 2,7 миллионов рублей, касался непосредственно поставки новогодних украшений.

Напомним, как сообщала газета «Известия», первую новогоднюю елку в России в преддверии 2018 года зажгли 18 ноября в Великом Устюге.